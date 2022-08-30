Пенсія під час війни: окремій категорії українців розповіли, як не залишитись без грошей

Виплата пенсій українцям за кордоном регулюється міжнародними договорами, які укладає Україна

Українцям, які незабаром мають вийти на пенсію, у Пенсійному фонді днями пояснили, коли це зробити найвигідніше. Наступним питанням, як турбує громадян, стало збереження чи не збереження виплат тим, хто виїхав за кордон на постійне місце проживання.

На своїй Facebook-сторінці ПФУ пояснив, за якими принципами відбувається нарахування виплат. Насамперед громадянам нагадали, що українське законодавство передбачає виплату пенсії в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення акціонерного товариства "Укрпошта" або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Якщо ж громадянин чи громадянка перебуває за кордоном, виплата пенсії відбувається в тому разі, якщо вона передбачена міжнародними договорами України.

"У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання", — додали у ПФУ.

Як повідомляв "Телеграф", українцям пояснили, яким чином можна докупити стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком, в разі, якщо його бракує. Незабаром до цього механізму має додатись також механізм додаткових соціальних внесків, який можна буде оформити через "Дію".