Пенсия во время войны: отдельной категории украинцев рассказали, как не остаться без денег

Выплата пенсий украинцам за границей регулируется международными договорами, которые заключает Украина

Украинцам, которые скоро должны выйти на пенсию, в Пенсионном фонде на днях объяснили, когда это сделать выгоднее всего. Следующим вопросом, который беспокоит граждан, стало сохранение или не сохранение выплат выехавшим за границу на постоянное место жительства.

На своей Facebook-странице ПФУ объяснил, по каким принципам происходит начисление выплат. Прежде всего гражданам напомнили, что украинское законодательство предусматривает выплату пенсии в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение акционерного общества "Укрпочта" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины. Если же гражданин или гражданка находится за границей, выплата пенсии производится в том случае, если она предусмотрена международными договорами Украины.

"В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства", — добавили в ПФУ.

Как сообщал "Телеграф", украинцам объяснили, каким образом можно докупить стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту, в случае, если его не хватает. Вскоре к этому механизму должен добавиться механизм дополнительных социальных взносов, который можно будет оформить через "Дию".