Повышение пенсий во время войны: украинцам рассказали, изменятся ли выплаты с 1 сентября

До конца текущего года запланировано еще два повышения выплат пенсионерам

Украинским пенсионерам, которые в результате войны и не только выехали за границу, объяснили, как не остаться без выплат и в каких случаях государство продолжает их обеспечивать. Тем временем остающихся на родине пенсионеров беспокоит вопрос – что будет с их пенсиями в условиях экономического кризиса, вызванного войной.

Как пишет издание "НВ", правительство сейчас ищет альтернативные способы повышения пенсионных выплат. Кроме того, Верховная Рада приняла закон, согласно которому в течение действия военного положения доходы пенсионеров не могут быть снижены.

Однако 1 сентября повышения выплат ждать не стоит. До конца текущего года оно запланировано еще дважды – с 1 октября и с 1 декабря. В октябре вступит в силу норма о доплате за возраст для тех, кому исполнилось 70 лет, а в декабре состоится очередное повышение прожиточного минимума. Следовательно, в ближайший месяц все пенсии будут оставаться на прежнем уровне.

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Как сообщал "Телеграф", в правительстве уже работают над тем, чтобы в 2023 году стабильно обеспечивать все пенсионные выплаты. Это называют одним из ключевых приоритетов государства на ближайшее будущее.