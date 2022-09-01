Некоторым украинцам повысят пенсии уже с 1 октября: кому и насколько

Украинских пенсионеров ожидает несколько этапов роста пенсий

В Украине до конца текущего, 2022 года, пенсионеры еще дважды могут рассчитывать на повышение пенсионных выплат. Первая часть надбавки будет поступать пожилым жителям страны уже с 1 октября. Однако надбавка предусмотрена не для всех, а исключительно для возрастной категории украинцев, которым исполнилось 70 лет и старше.

Как рассказала во время эфира общеукраинского телемарафона министерша социальной политики Оксана Жолнович, уже со следующего месяца, а именно с 1 октября, в Украине правительственная программа поддержки пенсионеров почтенного возраста будет расширена на категорию "70+" По ее словам, украинцам, достигшим возраста в 70 лет и больше получат ежемесячную доплату к своим пенсиям в размере 300 гривен.

Чиновница отметила, что с 1 октября минимальный размер пенсий в Украине будет составлять 3 000 гривен для всех граждан в возрасте от 70 лет с полным страховым стажем. Что касается украинцев, у которых стаж меньше, то для них пенсионные выплаты будут повышаться пропорционально.

"То есть таким категориям пенсионеров, независимо от их уровня доходов, пенсия будет составлять не менее 3000 грн. Людям, у которых меньше страховой стаж, соответственно, пенсия будет повышаться пропорционально", – подытожила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, изменятся ли пенсионные выплаты в Украине с 1 сентября.

Также напомним, что некоторые украинцы, получившие право на доплату по возрасту, не всегда получают ее в неполном объеме, объяснив, почему это происходит.