Які пенсії українці отримають у вересні та коли буде зростання виплат

Середня пенсія у вересні перевищить 4400 гривень

Перший місяць осені українські пенсіонери зустрінуть із мінімальною пенсією у розмірі 2027 гривень та середньою – у 4437 гривень. Ця виплата в цілому дорівнюватиме розміру, що встановився після останнього підвищення з 1 липня.

При цьому залежно від стажу та категорії розмір пенсії може сильно відрізнятися. Так, мінімальна пенсія шахтарям становить 6081 грн., а мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника дорівнює 4054 грн.

Найвища ж середня пенсія в Україні – близько 8900 гривень, влітку була у військових, і чия пенсія вдвічі вища за середню по Україні – 4437 гривень.

Втім, вересень буде останнім місяцем, коли деякі українці отримуватимуть "стару" пенсію, вже з 1 жовтня мінімальна пенсія збільшиться до 2680 гривень, правда це стосуватиметься людей, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають відповідний страховий стаж (у чоловіків) – 35 років, у жінок – 30 років. Також з жовтня пенсіонери віком від 70 років отримають доплату в 300 гривень.

1 грудня заплановано ще одне підвищення пенсії, внаслідок зростання прожиткового мінімуму мінімальна пенсія в Україні зросте до 2093 гривень, але тільки для тих, у кого не буде трудового стажу у 30-35 років.