Какие пенсии украинцы получат в сентябре и когда будет рост выплат

Средняя пенсия в сентябре превысит 4400 гривен

Первый месяц осени украинские пенсионеры встретят с минимальной пенсией в размере 2027 гривен и средней – в 4437 гривен. Эта выплата в целом будет равна размеру, установившемуся после последнего повышения с 1 июля.

При этом в зависимости от стажа и категории, размер пенсии может сильно различаться. Так, минимальная пенсия шахтерам составляет 6081 грн, а минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца равна 4054 грн.

Самая же высокая средняя пенсия в Украине – около 8900 гривен, летом была у военных, и чья пенсия в 2 раза выше средней по Украине – 4437 гривен.

Впрочем, сентябрь будет последним месяцем, когда некоторые украинцы будут получать "старую" пенсию, уже с 1 октября минимальная пенсия увеличится до 2680 гривен, правда это будет касаться людей, достигших 65-летнего возраста, не работающих и имеющих соответствующий страховой стаж (у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет). Также с октября пенсионеры старше 70 лет получат доплату в 300 гривен.

1 декабря запланировано еще одно повышение пенсии, вследствие роста прожиточного минимума минимальная пенсия в Украине вырастет до 2093 гривен, но только для тех, у кого не будет трудового стажа в 30-35 лет.