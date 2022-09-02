До конца года некоторым украинцам дважды увеличат пенсии: кому и когда ожидать повышения

Минимальный размер пенсии 3000 гривен будут иметь граждане, достигшие 70 лет, однако при определенных условиях

В Украине в июле был пересмотрен размер прожиточного минимума, поэтому пенсионные выплаты для пожилых украинцев частично выросли. До конца текущего, 2022, пенсии планируют увеличить еще два раза: первые доплаты гражданам Украины будут начислены уже с первого октября. Что касается второго и итогового увеличения выплат, то оно запланировано правительством на декабрь.

Как пишет издание "НВ Бизнес", с 1 октября минимальный размер пенсий в Украине будет составлять 3000 гривен для всех граждан в возрасте от 70 лет с полным страховым стажем. Что касается украинцев, у которых стаж меньше, то для них пенсионные выплаты будут повышаться пропорционально.

В то же время, уже с первого числа последнего месяца текущего года украинцам, достигшим 70-летнего возраста и имеющим страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, а также получающих пенсию согласно действующим нормам законодательства, установят минимальную пенсионную выплату на уровне 2 500 гривен.

Гражданам, не имеющим соответствующего стажа (35 и 30 лет для мужчин и женщин соответственно), минимальный размер пенсионной выплаты будет устанавливаться пропорционально страховому стажу исходя из размера "минималки" в 2 500 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие пенсии пожилые жители Украины будут получать в сентябре и когда пенсионерам следует ожидать увеличения социальных выплат.

Также напомним, что украинцам предоставили возможность докупить страховой стаж для получения пенсий при условии, что его не хватает.