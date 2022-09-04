Часть украинцев может рассчитывать на прибавку к пенсии: сколько и кому светит

Главное требование — чтобы получатель ранее не имел никакой другой пенсии

Пока одних украинских пенсионеров могут заставить вернуть часть денег государству, другие с нетерпением ждут получения дополнительных выплат к своей основной пенсии. В 2022 году такая надбавка светит тем женщинам, которые выйдут на заслуженный отдых по достижению 60-летнего возраста. Размер денежной "плюшки" от государства будет рассчитан индивидуально, ведь должен составлять 9% от общей суммы насчитанной ранее пенсии.

Больше деталей сообщает портал "На пенсии", передает "Телеграф". Одним из условий возможного получения надбавки является отсутствие получения любых других видов пенсий (за выслугу лет, инвалидность или из-за потери кормильца).

Все те украинские гражданки, выходящие сейчас на пенсию в 60-летнем возрасте, которые ранее имели дополнительные пенсионные выплаты от государства, к сожалению, своих 9% "дополнения" не получат.

В категорию тех, кто в целом подлежит начислению подобной надбавки, входят украинки, которые родились в период с 1 января по 31 декабря 1962 года.

Указанное повышение пенсии будет установлено в пределах максимально возможного размера пенсии, который определяется Законом Украины №1058. Это значит, что общая сумма ежемесячных выплат не может превышать размер 10 прожиточных минимумов, которые определены для неработоспособных людей.

Интересно, что женщины, вышедшие на пенсию в 2021 году в 60-летнем возрасте, получают компенсацию в размере 25% основного размера пенсии. Это связано с тем, что они "пересидели" на работе дополнительные пять лет, нежели предполагается законодательством.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из украинцев могут приостановить выплату пенсий и с чем это связано.

Также мы рассказывали, кто из украинских пенсионеров может рассчитывать на перерасчет своих ежемесячных "получек" от государства до конца 2022 года.