Пенсию приостановят: в каком случае часть украинцев может остаться без выплат

Выплаты можно восстановить

Украинские пенсионеры во время российского вторжения столкнулись со множеством вызовов от сложной экономической ситуации до необходимости эвакуации. Часть из них приняла решение выехать за границу. Если пенсионер переезжает за рубеж для постоянного проживания, он может претендовать на выплату пенсии за полгода одномоментно, но дальнейшие финансовые отношения регулируются международными договорами с конкретной страной.

Если же пенсионер выезжает временно, для него есть несколько возможностей получения выплаты. Как отмечают в "Пенсионном курьере", в таком случае выплата не останавливается, но может быть временно прекращена. Это происходит если пенсионер получал пенсию через почту и не забирал ее полгода. Для возобновления потребуется обращение в Пенсионный фонд.

Альтернативным методом получения пенсии является использование банковской карты — на нее выплаты можно перевести самостоятельно и тогда прекращения не будет. "Телеграф" публиковал список документов и порядок шагов для этого. Пенсия на карту также является вариантом получения выплат для украинцев на оккупированных территориях.

Напомним, что часть украинцев в 2022 году увидит больше средств от государства — пенсии будут повышать еще два раза.