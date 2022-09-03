Пенсію призупинять: у якому разі частина українців може залишитись без виплат

Виплати можна відновити

Українські пенсіонери під час російського вторгнення зіткнулися з величезною кількістю викликів від складної економічної ситуації до необхідності евакуації. Частина з них вирішила виїхати за кордон. Якщо пенсіонер переїжджає за кордон для постійного проживання, він може претендувати на виплату пенсії за пів року одномоментно, але подальші фінансові відносини регулюються міжнародними договорами із конкретною країною.

Якщо ж пенсіонер виїжджає тимчасово, йому є кілька можливостей отримання виплати. Як зазначають у "Пенсійному кур’єрі", у такому разі виплата не зупиняється, але може бути тимчасово припинена. Це відбувається, якщо пенсіонер отримував пенсію через пошту і не забирав її пів року. Для відновлення потрібно звернення до Пенсійного фонду.

Альтернативним методом отримання пенсії є використання банківської картки — на неї виплати можна переказати самостійно, і тоді припинення не буде. "Телеграф" публікував список документів та порядок кроків для цього. Пенсія на карту також є варіантом отримання виплат українцям на окупованих територіях.

Нагадаємо, що частина українців у 2022 році побачить більше коштів від держави — пенсії підвищуватимуть ще двічі.