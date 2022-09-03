Части украинских пенсионеров придется вернуть деньги государству: о ком речь

Часть пенсионеров могут не подозревать о том, что влезают в долги

Части украинских пенсионеров могут существенно сократить выплаты. Речь идет о тех людях, которые получают пенсию, но продолжают работать.

Как сообщает GSMinfo, если пенсионер продолжает работать, то он лишается сразу целого ряда доплат от Пенсионного фонда. А если при этом он не проинформировал о наличии работы, то может возникнуть переплата, которая очень быстро может достичь приличных сумм.

В частности в случае наличия работы ПФУ не может выплачивать надбавки за увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, доплату по пенсии за выслугу лет или содержание несовершеннолетнего ребенка.

Если пенсионер не проинформировал ПФУ и продолжил получать выплаты, то возникнет переплата, которую надо будет вернуть государству. А факт наличия работы все равно рано или поздно станет известным и тогда деньги либо придется вернуть, либо получить снижение пенсии на срок, пока сумма не будет компенсирована.

Чтобы такого не произошло Пенсионный фонд требует от пенсионеров проинформировать о факте наличия работы в 10-дневный срок. То же самое касается и случаев, когда человек начал заниматься предпринимательской деятельностью.

Впрочем, сделать это можно и не выходя из дома, а воспользовавшись сервисом онлайн-услуг ПФУ, для этого необходимо:

войти в персональный кабинет;

в меню выбрать пункт "Пенсионерам", а затем подпункт "Заявление на пересчет пенсии";

заполнить заявление и прикрепить скан-копии необходимых документов;

нажать на кнопку "Получить заявление", подписать документ, используя электронную подпись, и отправить ее в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать пенсионерам в следующем, 2023 году, и что будет происходить с пенсионными выплатами.