Частині українських пенсіонерів доведеться повернути гроші державі: про кого мова

Частина пенсіонерів можуть не підозрювати про те, що влазять у борги

Частини українських пенсіонерів можуть суттєво скоротити виплати. Йдеться про людей, які отримують пенсію, але продовжують працювати.

Як повідомляє GSMinfo, якщо пенсіонер продовжує працювати, то він позбавляється одразу цілої низки доплат від Пенсійного фонду. А якщо при цьому він не поінформував про наявність роботи, то може виникнути переплата, яка дуже швидко може досягти значної суми.

Зокрема, у разі наявності роботи ПФУ не може виплачувати надбавки за збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, доплату за пенсією за вислугу років або утримання неповнолітньої дитини.

Якщо пенсіонер не поінформував ПФУ та продовжив отримувати виплати, то виникне переплата, яку треба буде повернути державі. А факт наявності роботи все одно рано чи пізно стане відомим, і тоді гроші або доведеться повернути, або отримати зниження пенсії на строк, доки сума не буде компенсована.

Щоб такого не сталося, Пенсійний фонд вимагає від пенсіонерів поінформувати про факт наявності роботи в 10-денний термін. Те саме стосується і випадків, коли людина почала займатися підприємницькою діяльністю.

Втім, зробити це можна і не виходячи з дому, а скориставшись сервісом онлайн послуг ПФУ, для цього необхідно:

увійти до персонального кабінету;

у меню вибрати пункт "Пенсіонерам", а потім підпункт "Заява на перерахунок пенсії";

заповнити заяву та прикріпити скан-копії необхідних документів;

натиснути на кнопку "Отримати заяву", підписати документ, використовуючи електронний підпис, та відправити його до ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати пенсіонерам наступного, 2023 року, і що відбуватиметься з пенсійними виплатами.