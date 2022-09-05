Пенсійне посвідчення в телефоні: хто може мати його в "Дії" та як туди додати

Електроне посвідчення має таку ж силу, як і фізичне

Пенсіонери, які вправно володіють сучасними технологіями можуть полегшити собі життя. Річ не тільки в можливості подати документи на видачу пенсійного посвідчення онлайн, а й можливість мати його в електроному вигляді у смартфоні.

У Пенсійному фонді повідомляють, що така послуга доступна тільки тим, хто отримав пенсійний документ після 2014 року. Автоматична поява посвідчення можлива тільки у тих, хто отримує пенсію за віком. Отримувачам інших видів пенсійних виплат треба завантажити його самостійно.

Тим пенсіонерам, у яких пенсійні посвідчення-"книжечки", треба змінити посвідчення через Пенсійний фонд. Це можна зробити звернувшись онлайн на вебпорталі ПФУ чи в сервісному центрі.

Як додати пенсійне посвідчення в "Дію"

Якщо ви є отримувачем особливого виду пенсії, як то через інвалідність чи інших видів окрім пенсії за віком вам треба зробити ряд маніпуляцій, аби посвідчення відобразилося в додатку.

Оновити додаток. Прогортати документи і натиснути поле "Додати документ". Обрати графу "Пенсійне посвідчення" і додати його.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пенсіонерам онлайн можна виконати багато завдань, пов'язаних з виплатами. Одна з затребуваних функцій — попередній розрахунок пенсії, для тих, хто ще не вийшов на відпочинок.