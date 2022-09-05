Пенсійне посвідчення в телефоні: хто може мати його в "Дії" та як туди додати
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Електроне посвідчення має таку ж силу, як і фізичне
Пенсіонери, які вправно володіють сучасними технологіями можуть полегшити собі життя. Річ не тільки в можливості подати документи на видачу пенсійного посвідчення онлайн, а й можливість мати його в електроному вигляді у смартфоні.
У Пенсійному фонді повідомляють, що така послуга доступна тільки тим, хто отримав пенсійний документ після 2014 року. Автоматична поява посвідчення можлива тільки у тих, хто отримує пенсію за віком. Отримувачам інших видів пенсійних виплат треба завантажити його самостійно.
Тим пенсіонерам, у яких пенсійні посвідчення-"книжечки", треба змінити посвідчення через Пенсійний фонд. Це можна зробити звернувшись онлайн на вебпорталі ПФУ чи в сервісному центрі.
Як додати пенсійне посвідчення в "Дію"
Якщо ви є отримувачем особливого виду пенсії, як то через інвалідність чи інших видів окрім пенсії за віком вам треба зробити ряд маніпуляцій, аби посвідчення відобразилося в додатку.
- Оновити додаток.
- Прогортати документи і натиснути поле "Додати документ".
- Обрати графу "Пенсійне посвідчення" і додати його.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що пенсіонерам онлайн можна виконати багато завдань, пов'язаних з виплатами. Одна з затребуваних функцій — попередній розрахунок пенсії, для тих, хто ще не вийшов на відпочинок.