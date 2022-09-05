Пенсионное удостоверение в телефоне: кто может иметь его в "Дии" и как добавить туда
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Электронное удостоверение имеет такую же силу, как и физическое
Пенсионеры, умело владеющие современными технологиями могут облегчить себе жизнь. Дело не только в возможности подать документы на выдачу пенсионного удостоверения онлайн, но и возможность иметь его в электронном виде в смартфоне.
В Пенсионном фонде сообщают, что такая услуга доступна только тем, кто получил пенсионный документ после 2014 года. Автоматическое появление удостоверения возможно только у тех, кто получает пенсию по возрасту. Получателям других видов пенсионных выплат нужно скачать его самостоятельно.
Тем пенсионерам, у которых пенсионные удостоверения-книжечки, нужно изменить удостоверение через Пенсионный фонд. Это можно сделать, обратившись онлайн на вебпортале ПФУ или в сервисном центре.
Как добавить пенсионное удостоверение в "Дию"
Если вы являетесь получателем особого вида пенсии, как из-за инвалидности или других видов кроме пенсии по возрасту вам нужно сделать ряд манипуляций, чтобы удостоверение отобразилось в приложении.
- Обновите приложение.
- Пролистать документы и нажать поле "Добавить документ".
- Выбрать графу "Пенсионное удостоверение" и добавить его.
Ранее "Телеграф" сообщал, что пенсионерам онлайн можно выполнить множество задач, связанных с выплатами. Одна из востребованных функций — предварительный расчет пенсии для тех, кто еще не вышел на отдых.