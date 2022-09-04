Частина пенсіонерів зможе отримати виплати за пів року наперед: кого це стосується та що треба зробити

Доведеться почекати місяць, поки виплати потраплять на рахунок

Громадяни пенсійного віку, які через війну виїхали з України в інші держави не втрачають наданих їм виплат. Ба більше, частина з них може отримати пенсію на шість місяців вперед, але для цього треба зробити кілька кроків.

Про таку можливість для українських пенсіонерів-переселенців розповіли у Пенсійному фонді України.

Хто з пенсіонерів може отримати виплати на пів року вперед

У Пенсійному фонді зазначили, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом. Для цього потрібно написати заяву у відповідний орган. Соціальну виплату нарахують з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Стосовно інших громадян, які вже виїхали за кордон, то пенсія їм не припиняє нараховуватися на рахунки банків, як вони і отримували виплати раніше. Єдиний нюанс, що громадяни, які отримували пенсію у відділеннях "Укрпошти" і виїхали за кордон, тимчасово не зможуть забрати свої гроші, але вони нікуди не подінуться. Тобто, по поверненню на територію нашої країни виплати можна буде отримати за весь період, що їх не було.

У ПФУ зазначили, що такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 Закону Україні від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина українців може розраховувати на збільшення пенсії вже цього року.