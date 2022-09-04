Часть пенсионеров сможет получить выплаты за полгода вперед: кого это касается и что нужно сделать

Придется подождать месяц, пока выплаты попадут на счет

Граждане пенсионного возраста, которые из-за войны уехали из Украины в другие государства не теряют предоставленных им выплат. Более того, часть из них может получить пенсию на шесть месяцев вперед, но для этого нужно сделать несколько шагов.

О такой возможности для украинских пенсионеров-переселенцев рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Кто из пенсионеров может получить выплаты на полгода вперед

В Пенсионном фонде отметили, что в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу, пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев наперед до отъезда. Для этого нужно написать заявление в соответствующий орган. Социальную выплату начислят со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.

Что касается других граждан, уже выехавших за границу, то пенсия им не прекращает начисляться на счета банков, как они и получали выплаты раньше. Единственный нюанс, что граждане, получавшие пенсию в отделениях "Укрпочты" и уехавшие за границу, временно не смогут забрать свои деньги, но они никуда не денутся. То есть, по возвращению на территорию нашей страны выплаты можно будет получить за весь период, который их не было.

В ПФУ отметили, что такой порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее Телеграф сообщал, что часть украинцев может рассчитывать на увеличение пенсии уже в этом году.