В Україні змінили правила розрахунку розміру пенсій: що придумали

Нові правила є виключно вибором людини

В Україні під час дії воєнного стану вирішили частково змінити правила перерахунку пенсійних виплат. Заробітні плати, які у переважної більшості українців стали меншими, не враховуватимуть.

Як у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, відтепер влада надала можливість жителям України виключати період страхового стажу для перерахунку пенсій на момент дії в країні воєнного стану.

Відповідні зміни внесуть до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", — пояснив він.

Вочевидь, відповідне рішення може бути пов'язано з тим, що прибутки українців останнім часом суттєво скоротилися: когось перевели на "мінімалку", а хтось просто почав менше працювати. Саме цей фактор може відігравати несприятливу роль на момент нарахування пенсійних виплат літнім українцям. А в подальшому це може призвести до значного скорочення пенсій.

Як пише видання "На пенсії", згідно зі змінами, які були внесені до Закону "Про загальнообов'язкове державне страхування", зменшену під час дії воєнного стану заробітну сумарно до 60 календарних місяців, можуть не враховувати під час нарахування пенсійних виплат.

Окрім терміну страхового стажу під час війни в країні, виключити з доходу для обчислення пенсії можна буде також і три місяці з дня його скасування.

Повністю виключити весь період дії воєнного стану можна бути виключно за бажанням конкретного громадянина при умові його звернення.

Варто наголосити, що, попри вказане нововведення, страховий стаж під час війни все ж продовжуватимуть враховувати. Пенсійний фонд враховуватиме відпрацьовані місяці, але не зарплату на момент дії цього періоду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частині пенсіонерів надали можливість отримати пенсію одразу за шість місяців — кого це стосується та зо потрібно зробити для отримання виплат.

Також нагадаємо, що частині пенсіонерів доведеться повернути гроші державі.