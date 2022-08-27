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Чи можна подати документи на призначення пенсії замість пенсіонера – у ПФУ відповіли

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Як оформити пенсію замість батьків
Як оформити пенсію замість батьків

Як можна оформити пенсію замість пенсіонера

Через бойові дії, що продовжуються в Україні, не всі українці, які виходять на пенсію, мають можливість особисто подати документи на призначення виплат. У Пенсійному фонді України дали відповідь на питання, як бути у такому разі.

Як підкреслили у ПФУ, законодавством передбачено, що пенсії призначаються на особисте звернення заявника або автоматично (без звернення) у визначених законом випадках.

Однак є й винятки: якщо громадянин недієздатний або його дієздатність обмежена, то заява про призначення пенсії з необхідними документами подається законним представником.

Але й це не все: звернутися за призначенням пенсії можна дистанційно – через вебпортал електронних послуг, щоправда, в останньому випадку є одна важлива умова. Необхідно, щоб усі належні відомості про набутий страховий стаж зазначеної особи перебували у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Якщо цих даних немає, доведеться звертатися особисто пенсіонеру, якщо він є повністю дієздатним.

Разом з тим, близько 300 тисяч пенсіонерів, які вже діють, які отримують виплати через пошту, не можуть отримати свою пенсію, але її можна перевести на банківську картку. Достатньо зробити для цього 8 простих кроків.

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#Пенсія #Електронна пенсія #пенсия