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Можно ли подать документы на назначение пенсии вместо пенсионера – в ПФУ дали ответ

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Как оформить пенсию вместо родителей
Как оформить пенсию вместо родителей

Как можно оформить пенсию вместо пенсионера

Из-за боевых действий, продолжающихся в Украине, не все украинцы, которые выходят на пенсию, имеют возможность лично подать документы на назначение выплат. В Пенсионном фонде Украины дали ответ на вопрос, как быть в таком случае.

Как подчеркнули в ПФУ, законодательством предусмотрено, что пенсии назначаются по личному обращению заявителя или автоматически (без обращения) в определенных законом случаях.

Однако имеются и исключения: если гражданин недееспособен, или его дееспособность ограничена, то заявление о назначении пенсии с необходимыми документами подается законным представителем.

Но и это не все: обратиться за назначением пенсии можно дистанционно – через вебпортал электронных услуг, правда, в последнем случае есть одно существенное условие. Необходимо, чтобы все надлежащие сведения о приобретенном страховом стаже указанного лица находились в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Если этих данных нет, придется обращаться лично пенсионеру, если он является полностью дееспособным.

Вместе с тем, порядка 300 тысяч уже действующих пенсионеров, получающих выплаты через почту, не могут получить свою пенсию, но ее можно перевести на банковскую карту. Достаточно совершить для этого 8 простых шагов.

Теги:
#Пенсия #Электронная пенсия #пенсия, ПФУ, Минсоцполитики