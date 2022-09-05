В Украине изменили правила расчета размера пенсий: что придумали

Новые правила являются исключительно выбором человека

В Украине во время действия военного положения решили частично изменить правила перерасчета пенсионных выплат. Заработные платы, которые у подавляющего большинства украинцев стали меньше, не будут учитывать.

Как в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, отныне власти предоставили возможность жителям Украины исключать период страхового стажа для перерасчета пенсий на момент действия в стране военного положения.

"Соответствующие изменения внесут в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — пояснил он.

Очевидно, соответствующее решение может быть связано с тем, что доходы украинцев в последнее время существенно сократились: кого-то перевели на "минималку", а кто просто начал меньше работать. Именно этот фактор может играть неблагоприятную роль в момент начисления пенсионных выплат пожилым украинцам. А в дальнейшем это может привести к значительному сокращению пенсий.

Как пишет издание "На пенсии", согласно изменениям, которые были внесены в Закон "Об общеобязательном государственном страховании", уменьшенную за время военного положения заработную суммарно до 60 календарных месяцев, могут не учитывать при начислении пенсионных выплат.

Кроме срока страхового стажа во время войны в стране, исключить из дохода для исчисления пенсии можно будет также три месяца со дня его отмены.

Полностью исключить весь период действия военного положения можно только лишь желанию конкретного гражданина при условии его обращения в связи с этим.

Следует отметить, что несмотря на указанное нововведение, страховой стаж во время войны все же будут продолжать учитывать. Пенсионный фонд будет учитывать отработанные месяцы, но не зарплату к моменту действия этого периода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что части пенсионеров предоставили возможность получить пенсию сразу за шесть месяцев — кого это касается и нужно сделать для получения выплат.

Также напомним, что части пенсионеров придется вернуть деньги государству.