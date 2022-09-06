Разница есть: когда выгодней всего обращаться за начислением пенсии

Украинским гражданам стоит быть повнимательнее к собственным финансам

Пока часть пенсионеров может недополучить свои ежемесячные выплаты в полном объеме, другие украинцы еще только готовятся к выходу на заслуженный отдых. При этом не каждый из них знает, что размер их пенсии будет зависеть не лишь от получаемой ими заработной платы и стажа. Важным фактором также является время назначения выплат.

Больше деталей рассказывает издание "На пенсии", передает "Телеграф". Интересно, что наибольше "плюшек" может светить тому будущему пенсионеру, который направит свою заявку в ПФУ в конце календарного года.

В целом принято, что документы на назначение пенсионных выплат украинец должен предоставить в течении трех месяцев, которые проходят после дня рождения. Имеется в виду достижение того возраста, что разрешает выход на заслуженный отдых (как минимум — 60 лет).

Размер назначенных пенсионных выплат может разниться от того, в какой период будет насчитываться — в начале или конце года. Это связано с разницей в сумме получаемых ранее заработных плат, ведь для начисления пенсии берется показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за последние три календарных года.

К примеру: если показатель средней зарплаты за период 2020-2022 гг. будет выше, нежели с 2019 по 2021 года, то более выгодным будет обратиться за начислением пенсии в начале 2023 года. Отметим, что показатель 2019-2021 гг. равен 10 876 грн 37 коп.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине решили изменить правила расчета размера пенсионных выплат. Изменения непосредственно связаны с полномасштабной войной с рф.

Также мы писали о том, кому из украинцев в ближайшее время может светить ежемесячная прибавка до пенсии в размере 9%.