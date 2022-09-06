Значительная категория украинцев получит большую пенсию: о ком речь

Возраст выхода на пенсию для этой категории населения также снижен

В Украине для выхода на пенсию необходимо получить страховой стаж, а также достичь пенсионного возраста. Однако для значительной категории населения сделали возможным досрочный выход на пенсию — речь о гражданах, имеющих статус участника боевых действий.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, пенсия гражданским, получившим статус УБД, исчисляется на общих основаниях в зависимости от страхового стажа и зарплаты по нормам Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При этом они могут рассчитывать на большое количество надбавок.

Что дает статус УБД при выходе на пенсию

Прежде всего, подтвержденный документально статус УБД дает право досрочного ухода на пенсию — мужчинам в 55, женщинам в 50 лет. Однако для этого мужчины должны иметь 25 лет страхового стажа, а женщины – 20 лет. Только в таком случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу. Кроме того, семьи военных, погибших во время боевых действий, имеют право на такое же снижение пенсионного возраста. Это касается жены или мужа, если они не вступили в повторный брак, а также родителей, имеющих статус семьи погибшего защитника Украины.

Участники боевых действий при выходе на пенсию получают следующие надбавки:

Доплата в размере 25% прожиточного минимума. На 1 июля такая надбавка составляет 506,75 грн.

Целевое пособие в размере 40 грн. Оно с 2004 года предусмотрена Законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

При этом общий размер пенсии УБД не может быть меньше 210% прожиточного минимума (сейчас это минимум 4256,70 грн).

Некоторые из выходящих на пенсию военных могут иметь и льготы при исчислении стажа. В частности, отдельные виды военной службы могут засчитываться в стаж в полуторном, двойном и даже тройном размере. К примеру, период участия в АТО умножается на три.

Также предусмотрены доплаты военным пенсионерам за особые заслуги:

Граждане с орденами могут рассчитывать на доплату от 20 до 40 процентов прожиточного минимума (от 405,40 до 810,80 грн.).

Военные, у которых есть орден "Золотая Звезда", либо награждены орденом Богдана Хмельницкого (трех степеней), либо орденом княгини Ольги (трех степеней) имеют право на доплату к пенсии в 70% прожиточного минимума (сейчас это 1418,90 грн).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине должен измениться подход к социальным выплатам пенсионерам — у части из них пенсии могут возрасти после того, как к этому процессу привлекут меценатов.