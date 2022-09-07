Підвищення вже у жовтні: кому з українців перерахують пенсії

Усього до кінця року планується ще двічі підняти пенсійні виплати

Поки ПФУ працює над впровадженням нової системи фінансування забезпеченої старості, тривають і стандартні програми з індексації пенсійних виплат. Так, уже з 1 жовтня частина українців, яким виповнилося 70 років, зможуть розраховувати на доповнення до щомісячних здобутків у розмірі 300 гривень.

Про це повідомляє видання "На пенсії", передає "Телеграф". Підвищення торкнеться людей віком 70-75 років, і може стати одним із наймасштабніших, адже пенсіонерів цієї вікової категорії в Україні найбільше.

За словами міністра соцполітики Оксани Жолнович, якщо у пенсіонерів, які потрапляють до цього переліку, вистачає повного страхового стажу, то мінімальні виплати, які виплачуватимуть щомісяця, встановляться на рівні 3000 гривень. Нагадаємо, що загалом доплачувати планують по 300 гривень на особу.

При цьому наголосимо, що загальна сума пенсії не може перевищувати 10340,35 грн. Якщо одержувач уже має виплати у такому розмірі, то додаткові "плюшки" від держави йому не світять.

Додаток до пенсії повинен буде виплачуватись пенсіонеру з дня, коли йому виповнилося 70 років, а не з початку місяця, в якому він народився. Тобто, якщо людина народилася наприкінці місяця, то, швидше за все, свої 300 гривень "зверху" за вік вона отримає вже наступного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які позитивні зміни у ПФУ готують для українців, які мають статус учасника бойових дій та виходять на заслужений відпочинок.

Також ми пояснювали, хто з українських пенсіонерів може отримати надбавку до щомісячних виплат у розмірі 9% від загальної суми пенсії.