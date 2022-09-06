У українців з'явиться шанс мати гарну пенсію: як це працюватиме

Українці отримають можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення

В Україні впроваджують добровільну накопичувальну систему, завдяки якій українці матимуть можливість отримувати додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість.

Як пише видання ТСН, Верховна Рада вже зареєструвала відповідний законопроєкт за номером 7722 щодо казначейського пенсійного плану на 2023 рік, в рамках якого українці вже з 1 січня матимуть можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення. Завдяки цьому у подальшому вони отримають додаткове джерело пенсійних виплат, покращивши своє забезпечення в старості.

"Введення казначейського пенсійного плану поступово приводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій у національну економіку", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Також зазначається, що облік учасників казначейського пенсійного плану буде покладено на Міністерство цифрової політики, а управління активами — на Казначейство.

Брати участь у добровільній накопичувальній системі матимуть право виключно фізичні особи, котрим на дату укладення договору ще не виповнилось 65 років. Розміри накопичувального внеску визначатимуться самим платником, вони не обмежуватимуться. Крім того, для зручності буде створено індивідуальний пенсійний казначейський рахунок.

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