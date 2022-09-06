У украинцев появится шанс иметь хорошую пенсию: как это будет работать

Украинцы получат возможность формировать добровольные личные пенсионные накопления

В Украине внедряют добровольную накопительную систему, благодаря которой украинцы получат возможность получать дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость.

Как пишет издание ТСН, Верховная Рада уже зарегистрировала соответствующий законопроект по номеру 7722 по казначейскому пенсионному плану на 2023 год, в рамках которого украинцы уже с 1 января смогут формировать добровольные личные пенсионные накопления. Благодаря этому они получат дополнительный источник пенсионных выплат, улучшив свое обеспечение в старости.

"Введение казначейского пенсионного плана будет постепенно приводить к повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста, привлечению мощного внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса, что будет способствовать увеличению инвестиций в национальную экономику", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что учет участников казначейского пенсионного плана будет возложен на Министерство цифровой политики, а управление активами – на Казначейство.

Участвовать в добровольной накопительной системе будут право исключительно физические лица, которым на дату заключения договора еще не исполнилось 65 лет. Размеры накопительного взноса будут определяться самим плательщиком, они не будут ограничиваться. Кроме того, для удобства будет создан индивидуальный пенсионный казначейский счет.

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