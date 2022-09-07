Повышение уже в октябре: кому из украинцев пересчитают пенсии

Всего до конца года планируется еще дважды поднять пенсионные выплаты

Пока ПФУ работает над внедрением новой системы финансирования обеспеченной старости, продолжается и стандартные программы по индексации пенсионных выплат. Так, уже с 1 октября часть украинцев, которым исполнилось 70 лет, смогут рассчитывать на дополнение к ежемесячным получкам в размере 300 гривен.

Об этом сообщает издание "На пенсии", передает "Телеграф". Повышение коснется людей в возрасте 70-75 лет, и может стать одним из наиболее масштабным, ведь пенсионеров этой возрастной категории в Украине больше всего.

По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, если у пенсионеров, попадающих в этот перечень, хватает полного страхового стажа, то минимальные выплаты, которые будут выплачиваться каждый месяц, установятся на уровне 3000 гривен. Напомним, что в целом доплачивать планируют по 300 гривен на человека.

При этом отметим, что общая сумма пенсии не может превышать 10340,35 грн. Если получатель уже имеет выплаты в таком размере, то дополнительные "плюшки" от государства ему не светят.

К слову, прибавка к пенсии должна будет выплачиваться пенсионеру с дня, когда ему исполнилось 70 лет, а не с начала месяца, в котором он родился. То бишь, если человек родился в конце месяца, то, скорее всего, свои 300 гривен "сверху" за возраст он получит уже в следующем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие позитивные изменения в ПФУ готовят для украинцев, имеющих статус участника боевых действий и выходящих на заслуженный отдых.

Также мы объясняли, кто из украинских пенсионеров может получить прибавку к ежемесячным выплатам в размере 9% от общей суммы пенсии.