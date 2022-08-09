Раніше на пенсію: хто в Україні може вийти на відпочинок у 50 та з меншим стажем

Претендувати на ранній вихід на пенсію може частина українців

Вийти на пенсію за віком раніше від визначеного терміну можна з кількох причин. Крім роботи на небезпечних виробництвах право на дострокову пенсію мають і учасники бойових дій. Так, для них пенсійний вік може настати у 55 у чоловіків та у 50 у жінок у разі наявності потрібної кількості років страхового стажу.

Як розповіли в Пенсійному фонді, для цієї категорії молодших пенсіонерів страховий стаж для виходу на пенсію становить щонайменше 25 років для чоловіків та 20 для жінок. Розмір пенсії регулюється законодавством та залежить від тривалості страхового стажу та зарплати, з якої сплачувались внески.

Також учасникам бойових дій до пенсії встановлено: підвищення у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, цільову допомогу на проживання (40 грн), щомісяця — адресну допомогу у розмірі, якого не вистачає до мінімальної пенсійної виплати. Вона становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Нагадаємо, після підвищення з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2027 грн на місяць. Після підвищення частина пенсіонерів отримали доплати до пенсії, серед них виплати за інвалідність у зв’язку з війною, шахтарські пенсії, надбавки за донорство та інші.

У жовтні планується ще одне підвищення виплат, а в грудні — оновлення суми прожиткового мінімуму.