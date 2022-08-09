Раньше на пенсию: кто в Украине может выйти на отдых в 50 и с меньшим стажем

Претендовать на ранний выход на пенсию могут часть украинцев

Выйти на пенсию по возрасту раньше положенного срока можно по нескольким причинам. Кроме работы на опасных производствах, право на досрочную пенсию имеют и участники боевых действий. Так, для них пенсионный возраст может наступить в 55 у мужчин и в 50 у женщин в случае наличия нужного количества лет страхового стажа.

Как рассказали в Пенсионном фонде, для данной категории более молодых пенсионеров страховой стаж для выхода на пенсию составляет минимум 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Размер пенсии регулируется законодательством и зависит от длительности страхового стажа и зарплаты, с которой оплачивались взносы.

Также участникам боевых действий к пенсии установлены: повышение в размере 25% от прожиточного минимума для потерявших трудоспособность, целевую помощь на проживание (40 грн), ежемесячно — адресную помощь в размере, которого не хватает до минимальной пенсионной выплаты. Она составляет 210% прожиточного минимума для потерявших трудоспособность лиц.

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Напомним, после повышения с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2027 грн в месяц. После повышения часть пенсионеров получили доплаты к пенсии, среди них выплаты з инвалидность в связи с войной, шахтерские пенсии, надбавки за донорство и другие.

В ближайшем октябре планируется еще одно повышение выплат, а в декабре — обновление суммы прожиточного минимума.