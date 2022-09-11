Лише після війни: кому з українців не підвищать пенсії найближчим часом

Для повернення законної надбавки доведеться чекати на закінчення військового стану

Поки деякі українські пенсіонери очікують на анонсоване підвищення виплат вже у жовтні, інші їхні "колеги" за статусом можуть сподіватися на індексацію пенсій лише після війни. Розмір перерахунку виплат деяким категоріям громадян має сягнути 14%, тому його вирішили відкласти на мирний час.

Хто став "щасливчиком", потрапивши до категорії пенсіонерів без перерахунку виплат, розповідає видання "На пенсії". До речі, зазначимо, що відповідне рішення ухвалили Кабмін ще в червні нинішнього року.

Так, без індексації пенсій до закінчення військового стану в Україні поки що залишаться:

народні депутати;

державні службовці;

науковці.

Виплати для цих категорій населення перерахують наступного місяця після того, як влада офіційно оголосить про закінчення війни. До речі, такі пенсіонери можуть розраховувати на прибавку до щомісячного отримування у розмірі 14% від наявної суми (без урахування інших надбавок та доплат).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кому з українців під час війни можуть "заморозити" пенсії та як це скасувати.

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