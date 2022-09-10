Деяким категоріям українців можуть "заморозити" пенсію: як поновити виплати

У ПФУ дали просте пояснення, як діяти українцям, якщо їх пенсії було заблоковано

В Україні Пенсійний Фонд залишив за собою можливість перестати нараховувати пенсії громадянам через так зване їх заморожування. Проте, таке блокування може стосуватися лише до деяких категорій осіб, які отримують свої соціальні виплати у відділеннях "Укрпошти".

Як пише видання Факти ICTV, заморозка або блокування пенсій це тимчасове припинення їх виплат. Рішення щодо припинення нарахування виплат може бути припинено Пенсійним Фондом при умові, що пенсіонер у термін більший за шість місяців не забирає свої гроші.

"Якщо пенсіонер отримує виплати через пошту і більше шести місяців не з’являвся для їх отримання, то виплати припиняються", – пояснили у ПФУ.

Відновлення виплат — алгоритм дій

Для того, щоб відновити надходження пенсійних виплат, пенсіонер особисто повинен звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

У ПФУ зазначають, що після подання заяви пенсіонер матиме змогу отримати свої виплати за увесь період часу, коли пенсія не виплачувалася.

Жителі окупованих територій

Українці, котрі наразі проживають на окупованих росією територіях у будь-кому випадку пенсію отримати наразі змоги не матимуть.

"За відомостями буде видно, по який час людина отримувала пенсію. Відповідно, як тільки окуповані території будуть звільнені, людям пенсії поновлять та виплатять за період не отримання", – пояснили у ПФУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям надали можливість змінювати реквізити для отримання пенсійних виплат через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Також нагадаємо, що довести страховий стаж для пенсії тепер можна буде і без трудової книжки — як це зробити.