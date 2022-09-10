Отримання пенсії по-новому: як самому змінити реквізити для отримання виплат

В разі переїзду чи зміни банківських реквізитів пенсіонер може сповістити про це ПФУ онлайн

Пенсійний фонд України інтенсивно розвиває систему надання послуг в онлайн форматі, зокрема закликав деяких українців оцифрувати свої трудові книжки, щоби не втратити право на вихід на пенсію. Так само через вебпортал електронних послуг ПФУ українців закликають змінювати реквізити для отримання пенсійних виплат.

Як пише "Соціальна інформаційна платформа", це треба робити в разі зміни адреси проживання, якщо пенсіонер бажає отримувати пенсію готівкою у відділенні "Укрпошти", або в разі зміни банківських реквізитів. Щоби сповістити ПФУ про нові дані, необхідно здійснити такі кроки:

Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу.

У розділі "Пенсіонерам", розташованому в боковій панелі ліворуч, обрати "Внесення змін до електронної пенсійної справи" – "Заява на зміну виплатних реквізитів".

Заповнити всі поля заяви та додати скан-копії необхідних документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про відкритий рахунок у банку).

Надати згоду на передачу та обробку персональних даних.

Сформувати заяву, підписати КЕП та відправити до ПФУ.

Після цього оновлені дані мають бути прийняті і виплати перенаправлені за новими реквізитами.

Як повідомляв "Телеграф", українцям дадуть можливість з 16 років самостійно робити внески до Пенсійного фонду, формуючи таким чином свою майбутню пенсію. Окрім того з’явиться можливість робити виплати за родичів.