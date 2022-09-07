Частині українців порадили оцифрувати трудові книжки, щоби зберегти право на пенсію: що сталося

У регіонах, де йдуть активні бойові дії, надійніше буде мати цифрові копії своїх документів

Міністерство соціальної політики України серед іншого переліку онлайн-послуг відкрило можливість оцифрувати такі документи, як трудові книжки та пенсійні посвідчення. І тепер деяких українців просять подбати про це уже найближчим часом, щоби не втратити право на пенсію.

Як сказала в інтерв’ю порталу "Соціально-інформаційна платформа", начальниця головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області Наталія Рад, це зокрема стосується мешканців Донеччини. За її словами, через активні бойові дії в регіоні для громадян існує підвищений ризик того, що їхні фізичні документи буде втрачено, а переведення їх у цифровий формат дозволить убезпечити дані.

"Людина сьогодні може сформувати такий собі соціальний кейс і зберігати з нашою допомогою ці документи. І мова йде не тільки про трудову книжку, а й про інші документи, які у майбутньому можуть в автоматичному порядку бути застосовані як під час призначення пенсії чи інших дій з пенсійного забезпечення, так і для вирішення багатьох інших соціальних питань", — сказала чиновниця.

За її словами, можливістю оцифрувати трудові книжки в регіоні цього року вже скористались 30 тисяч осіб. Зробити це можна на вебпорталі ПФУ в розділі "Відомості про трудові відносини", авторизувавшись за допомогою електронного підпису чи ID-банкінгу.

Як повідомляв "Телеграф", в умовах воєнного стану в Україні частково змінили правила перерахунку пенсійних виплат.