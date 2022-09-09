Українці з 16 років зможуть робити внески на майбутню пенсію: як це працюватиме

275 депутатів проголосували "за"

Вже найближчим часом українці матимуть змогу з 16 років сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію, а також робити пенсійні внески за родичів. Крім того, в Україні вводиться поняття персоналізованого благодійного внеску.

Відповідний законопроєкт №7649 вже перебуває на розгляді у Верховній Раді, йдеться на офіційному сайті парламенту. Його підтримали 275 народних депутатів. В рамках документа передбачається надання українцям, яким вже виповнилося 16 років і вони не належать до осіб, яким пенсія призначається у солідарній системі, нададуть право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Водночас людина матиме право на самостійне визначення розміру страхового внеску, періодичності та строків їх виплат.

Також зазначається, що відповідний договір щодо добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування українці матимуть змогу в електронному вигляді на порталі "Дія", через мобільний застосунок "Дія" або через вебпортал ПФУ.

Крім того, юридичні або фізичні особи зможуть робити персоналізовані благодійні внески (конкретним пенсіонерам). 70% відповідного внеску буде спрямовано на виплати конкретним пенсіонерам в обраний ним спосіб, який передбачено чинним законодавством для виплати пенсій. Інші ж 30% – до солідарної системи ПФУ.

У пояснювальній записці автори проєкту визначають, що у 2021 році договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування були укладені 6 800 особами, водночас у 2022 році – його підписали 4 081 особа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вийти на пенсію достроково після звільнення українці можуть двома способами.

Також нагадаємо, що досить велика категорія жителів України отримуватиме більшу пенсію — кого це стосується.