Украинцы с 16 лет смогут вносить взносы на будущую пенсию: как это будет работать

275 депутатов проголосовали "за"

Уже в ближайшее время украинцы смогут с 16 лет платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию, а также делать пенсионные взносы за родственников. Кроме того, в Украине вводится понятие персонализированного благотворительного взноса.

Соответствующий законопроект №7649 уже находится на рассмотрении в Верховной Раде, говорится на официальном сайте парламента. Его поддержали 275 народных депутатов. В рамках документа предусматривается предоставление украинцам, которым уже исполнилось 16 лет и они не относятся к лицам, каковым пенсия назначается в солидарной системе, предоставит право на добровольную уплату страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

В то же время, человек будет иметь право на самостоятельное определение размера страхового взноса, периодичности и сроков их выплат.

Также отмечается, что соответствующий договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование украинцы смогут в электронном виде на портале "Дия", через мобильное приложение "Дия" или через веб-портал ПФУ.

Кроме того, юридические или физические лица смогут вносить персонализированные благотворительные взносы (конкретным пенсионерам). 70% соответствующего взноса будет направлено на выплаты конкретным пенсионерам выбранным им способом, который предусмотрен действующим законодательством для выплаты пенсий. Остальные же 30% – в солидарную систему ПФУ.

В пояснительной записке авторы проекта определяют, что в 2021 году договоры о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования были заключены 6800 лицами, в то же время в 2022 году – его подписали 4081 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что выйти на пенсию досрочно после увольнения украинцы могут двумя способами.

Также напомним, что достаточно большая категория жителей Украины будет получать большую пенсию, кого это касается.