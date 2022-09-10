Получение пенсии по-новому: как самому изменить реквизиты для получения выплат

В случае переезда или изменения банковских реквизитов пенсионер может известить об этом ПФУ онлайн

Пенсионный фонд Украины интенсивно развивает систему предоставления услуг в онлайн формате, в частности, призвал некоторых украинцев оцифровать свои трудовые книжки, чтобы не потерять право на выход на пенсию. Также через вебпортал электронных услуг ПФУ украинцев призывают менять реквизиты для получения пенсионных выплат.

Как пишет "Социальная информационная платформа", это нужно делать в случае изменения адреса проживания, если пенсионер желает получать пенсию наличными в отделении "Укрпочты" или в случае изменения банковских реквизитов. Чтобы сообщить ПФУ о новых данных, необходимо предпринять следующие шаги:

Авторизироваться в личном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга.

В разделе "Пенсионерам", расположенном в боковой панели слева, выбрать "Внесение изменений в электронное пенсионное дело" – "Заявление на смену выплатных реквизитов".

Заполнить все поля заявления и добавить скан-копии необходимых документов (паспорт, идентификационный код, справки об открытом счете в банке).

Дать согласие на передачу и обработку персональных данных.

Сформировать заявление, подписать КЭП и отправить в ПФУ.

После этого обновленные данные должны быть приняты и выплаты перенаправлены по новым реквизитам.

Как сообщал "Телеграф", украинцам дадут возможность с 16 лет самостоятельно делать взносы в Пенсионный фонд, формируя таким образом свою будущую пенсию. Кроме того, появится возможность производить выплаты за родственников.