Части украинцев посоветовали оцифровать трудовые книжки, чтобы сохранить право на пенсию: что произошло

В регионах, где идут активные боевые действия, будет надежнее иметь цифровые копии своих документов

Министерство социальной политики Украины среди прочего перечня онлайн-услуг открыло возможность оцифровать такие документы, как трудовые книжки и пенсионные удостоверения. И теперь некоторых украинцев просят позаботиться об этом уже в ближайшее время, чтобы не потерять право на пенсию.

Как сказала в интервью порталу "Социально-информационная платформа", начальница главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, в частности, это касается жителей Донетчины. По ее словам, из-за активных боевых действий в регионе для граждан существует повышенный риск того, что их физические документы будут утрачены, а перевод их в цифровой формат позволит обезопасить данные.

"Человек сегодня может сформировать некий социальный кейс и хранить с нашей помощью эти документы. И речь идет не только о трудовой книжке, но и о других документах, которые в будущем могут в автоматическом порядке быть применены как при назначении пенсии или других действий по пенсионного обеспечения, да и для решения многих других социальных вопросов", — сказала чиновница.

По ее словам, возможностью оцифровать трудовые книжки в регионе в этом году уже воспользовались 30 тысяч человек. Сделать это можно на вебпортале ПФУ в разделе "Сведения о трудовых отношениях", авторизовавшись с помощью электронной подписи или ID-банкинга.

Как сообщал "Телеграф", в условиях военного положения в Украине частично изменили правила пересчета пенсионных выплат.