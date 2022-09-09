Довести стаж для пенсії можна без трудової книжки: як це зробити

Є й інші шляхи довести свій стаж, щоб отримувати виплати

Роки роботи фіксуються в трудових книжках громадян. Від цього стажу зазвичай залежить сума виплат, яка може отримуватися, адже не всі бажають отримувати пенсії за віком — вони є надзвичайно малими. Тож цей документ є дуже важливим, проте, довести свій робочий стаж можна і без нього.

Документальними підтвердженнями наявності необхідного пенсійного стажу в людини може бути:

довідки підприємства про періоди роботи;

виписки із наказів;

посвідчення та характеристики з місця роботи;

трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання;

особові рахунки та відомості на видачу зарплати;

інші документи, що містять інформацію про періоди роботи.

Крім того, якщо жодного з вищезазначених документів у особи немає, то можуть прийматися членські квитки профспілок. Отже, буде враховуватися той час роботи, коли були поставлені позначки за сплату членських внесків.

До того ж, якщо особа немає письмових доказів стажу роботи, органи Пенсійного фонду можуть залучити показання свідків для підтвердження робочих років. Це здійснюється на підставі постанова КМУ "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній". Для цього потрібні два або більше свідків, які працювали з цією особою на одному підприємстві, організації, установі.

Однак, залучення свідків можливе, якщо не надати інші документи про наявність стажу у зв’язку з:

військовими діями, аваріями, катастрофами;

стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями;

ліквідацією підприємства, установи, організації;

відсутністю архівних даних з інших причин.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у жовтні пенсії підвищать для громадян віком 70-75 грн. Підвищення може стати наймасштабнішим за останній час.