Доказать стаж для пенсии можно без трудовой книги: как это сделать

Есть и другие пути доказать свой стаж, чтобы получать выплаты

Годы работы фиксируются в трудовых книжках граждан. От этого стажа обычно зависит сумма выплат, которая может получаться, ведь не все желают получать пенсии по возрасту — они чрезвычайно малы. Поэтому этот документ очень важен, однако доказать свой рабочий стаж можно и без него.

Документальными подтверждениями наличия необходимого пенсионного стажа у человека могут быть:

справки предприятия о периодах работы;

выписки из приказов;

удостоверение и характеристики с места работы;

трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;

личные счета и сведения о выдаче зарплаты;

другие документы, содержащие информацию о периодах работы.

Кроме того, если ни одного из указанных документов у человека нет, то могут приниматься членские билеты профсоюзов. Следовательно, будет учитываться то время работы, когда были поставлены отметки за уплату членских взносов.

К тому же, если лицо не имеет письменных доказательств стажа работы, органы Пенсионного фонда могут привлечь свидетельские показания для подтверждения рабочих лет. Это осуществляется на основании постановление КМУ "Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней". Для этого требуются два или более свидетелей, работавших с этим человеком на одном предприятии, организации, учреждении.

Однако привлечение свидетелей возможно, если не предоставить другие документы о наличии стажа в связи с:

военными действиями, авариями, катастрофами;

стихийными бедствиями и другими чрезвычайными ситуациями;

ликвидацией предприятия, учреждения, организации;

отсутствием архивных данных по другим причинам.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в октябре пенсии повысят для граждан в возрасте 70-75 грн. Повышение может стать самым масштабным за последнее время.