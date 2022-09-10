Некоторым категориям украинцев могут "заморозить" пенсию: как возобновить выплаты

В ПФУ дали простое объяснение, как действовать украинцам, если их пенсии были заблокированы

В Украине Пенсионный Фонд оставил за собой возможность перестать начислять пенсии гражданам из-за так называемой их заморозки. Однако такая блокировка может относиться только к некоторым категориям лиц, получающих свои социальные выплаты в отделениях "Укрпочты".

Как пишет издание Факты ICTV, заморозка или блокирование пенсий – это временное прекращение их выплат. Решение о прекращении начисления выплат может быть прекращено Пенсионным Фондом при условии, что пенсионер в срок более шести месяцев не забирает свои деньги.

"Если пенсионер получает выплаты по почте и более шести месяцев не появлялся для их получения, то выплаты прекращаются", – объяснили в ПФУ.

Возобновление выплат — алгоритм действий

Для того чтобы возобновить поступление пенсионных выплат, пенсионер лично должен обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

В ПФУ отмечают, что после подачи заявления пенсионер сможет получить свои выплаты за весь период времени, когда пенсия не выплачивалась.

Жители оккупированных территорий

Украинцы, которые сейчас проживают на оккупированных россией территориях, в любом случае пенсию получить пока нет возможности.

"По сведениям будет видно, какое время человек получал пенсию. Соответственно, как только оккупированные территории будут освобождены, людям пенсии возобновят и выплатят за период не получения", — пояснили в ПФУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам предоставили возможность менять реквизиты для получения пенсионных выплат через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Также напомним, что доказать страховой стаж для пенсии теперь можно и без трудовой книжки — как это сделать.