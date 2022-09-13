Условия меняются: что нужно украинцам для выхода на пенсию в 2023 году

Украинцам понадобится больше страхового стажа для выхода на пенсию

В Украине со следующего года поменяются условия выхода на пенсию. Так сейчас для выхода на пенсию в 60 лет надо иметь 29 лет стажа, а в следующем году понадобится еще больше.

Как сообщает "На пенсии", продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию будет расти с каждым годом вплоть до 2028, когда он составит 35 лет.

В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобиться иметь 30 лет стажа, однако если его нет, то есть и альтернативные опции.

Среди них выход на пенсию:

в 63 года при условии наличия 20 лет стажа;

в 65 лет, если есть от 15 до 20 лет стажа;

Также можно рассчитывать на получение социальной помощи в случае если по достижению 65 лет стажа накопилось меньше 15 лет, но только при условии, что его доход не превышает прожиточный минимум.

Впрочем, нехватку стажа можно решить сразу несколькими способами:

официально трудоустроиться, чтобы накопить недостающие годы;

добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд;

докупить недостающие годы.

Стоимость недостающего страхового стажа для покупки рассчитывается путем произведения минимального единого страхового взноса (ЕСВ), коэффициента стоимости компенсации при одноразовой уплате и количества месяцев страхового стажа, недостающих для выхода пенсии по возрасту. За один год коэффициент составляет 2, за два года — 1,8, за три года — 1,6, за четыре года — 1,4, за пять лет — 1,2.

В 2022 году дополнительные годы стажа стоят:

один год — 34320 грн;

два года — 61776 грн;

три года — 82368 грн;

четыре года — 96096 грн;

пять лет — 102 960 грн.

Как сообщалось ранее, на размер пенсионных выплат влияет не только наличие стажа. Вторым важнейшим фактором при расчете пенсии для украинцев является размер заработной платы, которую они получали во время работы.