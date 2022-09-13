Большой стаж — не панацея: почему украинские пенсионеры могут получать мизерные выплаты

Многие украинские пенсионеры жалуются, что государство не обеспечивает им достойную старость

Украина готовится к очередному этапу поднятия пенсий, который произойдет в октябре 2022 года. Впрочем, доплаты будут гарантированы далеко не всем, а некоторые из пенсионеров так и продолжат выживать в месяц за ничтожно малые суммы. При этом многие из них имеют внушительный трудовой стаж, что часто ставит их самих же в тупик.

Как пишет издание "На пенсии", на размер пенсионных выплат влияет не только наличие стажа. Вторым важнейшим фактором при расчете пенсии для украинцев является размер заработной платы, которую они получали во время работы. Если она небольшая, то и пенсию начислят соответственную.

Помимо этого стоит обратить внимание на то, в каком размере работодатель платит взносы в Пенсионный Фонд за каждого сотрудника. Если ваша официальная заработная плата отличается от общего размера, который вы получаете, и является маленькой (если не минимальной), то отчисления из нее в ПФУ тоже приходят маленькие. А это, в свою очередь, значительно влияет на размер будущей пенсии.

Не стоит рассчитывать на большие ежемесячные получки и тем, кто получал хорошую зарплату, но не заимел большого трудового стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала 2023 года в Украине слегка изменятся правила выхода на пенсию. Мы подробно расписали, каких нововведений стоит ждать будущим пенсионерам и как они могут повлиять на размер выплат.

Также вы можете узнать, кто из украинских граждан сможет рассчитывать на индексацию пенсий только после окончания войны.