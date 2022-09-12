В октябре некоторым украинцам пересчитают пенсии: на сколько вырастут выплаты

Пересчет ожидает не всех украинцев, а только отдельной категории граждан, — отметили в ПФУ

До конца текущего, 2022 года, некоторым категориям украинцев дважды пересчитают пенсионные выплаты. Ближайшее повышение пенсий ожидается с 1 октября.

Как сообщают в Пенсионном Фонде, перерасчет пенсий, в частности, их минимальный, а также максимальный показатели, запланирован из-за увеличения минимальной заработной платы, которая с октября с 6500 гривен вырастет до 6700 грн. То есть на 200 гривен.

Кого это касается

Минимальную пенсию по возрасту планируют увеличить неработающим гражданам, а также тем, кому на момент оформления социальных выплат исполнилось 65 лет или больше и лицам, чей страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Что касается украинцев в возрасте от 70 до 75 лет, то они каждый месяц будут получать компенсационную доплату.

Сколько будут получать

Граждане от 70 до 75 лет будут получать ежемесячно по 300 гривен в рамках компенсационных выплат.

Для лиц, достигших 70 лет после 1 октября, компенсационную выплату будут устанавливать с даты достижения 70-летнего возраста.

В то же время минимальный размер пенсий в 3000 гривен будет установлен для украинцев в возрасте от 70 лет, однако при двух условиях:

получение указанной категорией лиц пенсий в соответствии с Законом Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании;

наличие страхового стажа: 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Следует добавить, что при условии, что у конкретного гражданина страховой стаж составляет меньше необходимого, то минимальную пенсию будут устанавливать пропорционально страховому стажу, исходя из размера в 3000 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких случаях документы на выплату пенсий имеет возможность не сам получатель.

Также напомним, каким категориям украинцев ждать повышения пенсий уже в октябре.