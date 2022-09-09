Выход на пенсию: украинцам рассказали, в каких случаях документы может подать не сам пенсионер

Такая возможность предусмотрена только в одном случае

В Украине подтвердить наличие страхового стажа для ухода на пенсию можно и без трудовой книжки, однако государство не во всех случаях упростило гражданам выход на заслуженный отдых. В частности, документы на получение выплат по достижению лицом пенсионного возраста только в одном случае могут подавать родственники.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины, отметив, что правила продиктованы законодательством — статьей 44 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

У работников ПФУ поинтересовались, возможен ли вариант, когда документы на назначение пенсии в орган подает дочь/сын лица, претендующего на выплаты от государства. На что в Пенсионном Фонде ответили: "Законодательством предусмотрено, что пенсии назначаются по личному обращению заявителя или автоматически (без обращения) в определенных законом случаях".

При этом есть только один случай, когда документы вместо пенсионера могут подавать родственники — если гражданин недееспособен, или его дееспособность ограничена. В этом случае у родственника пенсионера должен быть документ, где указано, что он является законным представителем.

Добавляется, что обращение о назначении пенсии можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через вебпортал электронных услуг.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинцам выгоднее всего обращаться за начислением пенсии.