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Вихід на пенсію: українцям розповіли, у яких випадках документи може подати не сам пенсіонер

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
Звернення про вихід на пенсію можна оформити онлайн Новина оновлена 09 вересня 2022, 17:35
Звернення про вихід на пенсію можна оформити онлайн

Така можливість передбачена лише в одному випадку

В Україні підтвердити наявність страхового стажу для виходу на пенсію можна і без трудової книжки, однак держава не у всіх випадках спростила громадянам вихід на заслужений відпочинок. Зокрема, документи на отримання виплат по досягненню особою пенсійного віку тільки в одному випадку можуть подавати родичі.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України, зазначивши, що правила продиктовані законодавством — статтею 44 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У працівників ПФУ поцікавилися, чи можливий варіант, коли документи на призначення пенсії до органу подає донька/син особи, яка претендує на виплати від держави. На що у Пенсійному Фонді відповіли: "Законодавством передбачено, що пенсії призначаються за особистим зверненням заявника або автоматично (без звернення) у визначених законом випадках".

При цьому є лише один випадок, коли документи замість пенсіонера можуть подавати родичі — якщо громадянин є недієздатним, або його дієздатність обмежена. У цьому разі родич пенсіонера повинен мати документ, де зазначено, що він є законним представником.

Додається, що звернення щодо призначення пенсії можна подати у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, або дистанційно – через вебпортал електронних послуг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли українцям найвигідніше звертатися за нарахуванням пенсії.

Теги:
#Україна #Документи #Пенсія #Воєнний стан в Україні