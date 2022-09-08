Деякі категорії українців перестануть отримувати пенсію

Не всі українські пенсіонери можуть отримувати пенсію за кордоном

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну багато українських пенсіонерів були змушені тікати за кордон.

У Пенсійному фонді (ПФ) України розповіли, чи виплачуватиметься пенсія громадянину, який виїхав за кордон. За кордоном виплати можуть припинити.

У ПФ зазначили, що виплати передбачені, якщо є відповідні міжнародні договори. В іншому випадку перед від’їздом пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та отримати виплати за півроку наперед.

У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути сплачена за шість місяців наперед перед від’їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання. Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Раніше українцям розповіли, на яку допомогу вони можуть претендувати, якщо не вистачає стажу на пенсію.

Нагадаємо, у жовтні деяким українцям перерахують пенсії.