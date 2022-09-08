Некоторые категории украинцев перестанут получать пенсию

Не все украинские пенсионеры могут получать пенсию за границей

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину многие украинские пенсионеры были вынуждены бежать за границу.

В Пенсионном фонде (ПФ) Украины рассказали, будет ли выплачиваться пенсия гражданину, который выехал за границу. За рубежом выплаты могут прекратить.

В ПФ отметили, что выплаты предусмотрены, если есть соответствующие международные договоры. В противном случае перед отъездом пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и получить выплаты за полгода вперед.

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства. Такой порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Ранее украинцам рассказали, на какую помощь они могут претендовать, если не хватает стажа на пенсию.

Напомним, в октябре некоторым украинцам пересчитают пенсии.