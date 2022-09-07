Не хватает стажа на пенсию: украинцам рассказали, на какую помощь они могут претендовать и что для этого нужно

Пенсионный стаж для этого также понадобится, но не такой большой, как нужно для получения пенсии

Граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа для выхода на пенсию, могут претендовать на временную социальную помощь от государства. Однако эта услуга доступна тем, кто имеет не менее 15 лет официальной работы за плечами.

Как сообщает издание "На пенсии", для этого следует обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или адресу фактического проживания.

Какие документы нужны для получения социальной помощи вместо пенсии

Документ, удостоверяющий личность и место жительства пенсионера. Индивидуальный налоговый номер и справка об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера в течение 5 рабочих дней). Декларация о доходах и имущественном положении (для этого понадобятся справки о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествовавшие месяцу обращения по назначение помощи.

Если документы подаются не по месту прописки, понадобится также справка о неполучении социальной помощи в Управлении соцзащиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Еще несколько нюансов о назначении социальной помощи лицам, не имеющим стажа для пенсии:

Помощь назначается со дня, наступающего после даты достижения пенсионного возраста и при условии, что обращение за оформлением этой выплаты состоялось не позднее, чем через 3 месяца после достижения такого возраста.

Если не соблюсти установленные сроки, то денежную помощь назначат со дня обращения за ней, то есть со дня представления всех необходимых документов и справок.

Решение о назначении помощи принимается в течение десяти календарных дней с момента подачи заявления. А об отказе гражданам извещают в письменном виде в течение 5 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом в Украине можно получить пенсию тем, кто ни дня официально не работал.