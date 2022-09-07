Не вистачає стажу на пенсію: українцям розповіли, на яку допомогу вони можуть претендувати та що для цього треба

Пенсійний стаж для цього також знадобиться, але не такий великий, як треба для отримання пенсії

Громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу для виходу на пенсію, можуть претендувати на тимчасову соціальну допомогу від держави. Однак, ця послуга доступна тим, хто має щонайменше 15 років офіційної роботи за плечима.

Як повідомляє видання "На пенсії", для цього треба звернутися до органів соціального захисту населення за місцем прописки або адресою фактичного проживання.

Які документи треба для отримання соціальної допомоги замість пенсії

Документ, що посвідчує особу та місце проживання пенсіонера. Індивідуальний податковий номер та довідка про наявний страховий стаж (видається у Пенсійному фонді на запит пенсіонера протягом 5 робочих днів). Декларація про доходи та майновий стан (для цього знадобляться довідки про доходи кожного члена сім'ї) за останні півроку, які передували місяцю звернення за призначенням допомоги.

Якщо документи подаються не за місцем прописки знадобиться також довідка про неотримання соціальної допомоги в Управлінні соцзахисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Ще декілька нюансів про призначення соціальної допомоги особам, які не мають стажу до пенсії:

Допомога призначається від дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку та за умови, що звернення за оформленням цієї виплати відбулося не пізніше, ніж через 3 місяці після досягнення такого віку.

Якщо не дотриматися встановлених строків, то грошову допомогу призначать з дня звернення за нею, тобто з дня подання всіх необхідних документів та довідок.

Рішення про призначення допомоги ухвалюється протягом 10 календарних днів з моменту подання заяви. А про відмову громадянам сповіщають письмово протягом 5 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином в Україні можна отримати пенсію тим, хто жодного дня офіційно не працював.