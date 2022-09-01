Як отримати пенсію тим, хто жодного дня офіційно не працював: пояснення Пенсійного фонду
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Для цього доведеться укласти договір і сплатити ЄСВ
Для виходу на пенсію по досягненню віку цього року громадянам знадобиться страховий стаж як мінімум у 15 років. Однак, особи без достатньої кількості стажу, або ті, хто з 2004 року працював неофіційно, також можуть отримувати пенсію в Україні за умови, що укладуть договір про участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Про це розповіли представники Пенсійного фонду України, пояснивши, які типи договорів існують та що знадобиться для їх підписання.
Як громадянам без стажу отримати пенсію в Україні
Як вже було сказано вище, особи, які не працювали офіційно, а відповідно не сплачували ЄСВ й стаж їм не зараховувався, для отримання пенсії мають добровільно підписати договір про участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Таких документів є два типи:
- з щомісячною сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ), який укладається не менш як на рік;
- одноразова сплата єдиного соціального внеску за минулий період, але не раніше ніж з 1 січня.2004 року.
Які документи для цього знадобляться та де його підписувати
Договір про добровільну сплату ЄСВ можна підписати за місцем проживання у податковому органі. Перелік документів, який знадобиться:
- заява вставленої форми (можна отримати на місці);
- копія трудової книжки (за наявності);
- виписка з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);
- копія документа, що посвідчує особу.
Яка ціна питання
Розмір ЄСВ, який сплачується щомісячно, складає щонайменше 1430 гривень. Ця сума вважається мінімальним страховим внеском.
У ПФУ додали, що при одноразовій сплаті ЄСВ сума за кожен місяць без стажу вдвічі більша, тобто 2860 гривень. За умовами договору, оплата здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання документа.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що пенсіонери можуть втратити частину виплат, якщо вчасно не повідомлять Пенсійний фонд про працевлаштування.