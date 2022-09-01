Як отримати пенсію тим, хто жодного дня офіційно не працював: пояснення Пенсійного фонду

Для цього доведеться укласти договір і сплатити ЄСВ

Для виходу на пенсію по досягненню віку цього року громадянам знадобиться страховий стаж як мінімум у 15 років. Однак, особи без достатньої кількості стажу, або ті, хто з 2004 року працював неофіційно, також можуть отримувати пенсію в Україні за умови, що укладуть договір про участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України, пояснивши, які типи договорів існують та що знадобиться для їх підписання.

Як громадянам без стажу отримати пенсію в Україні

Як вже було сказано вище, особи, які не працювали офіційно, а відповідно не сплачували ЄСВ й стаж їм не зараховувався, для отримання пенсії мають добровільно підписати договір про участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Таких документів є два типи:

з щомісячною сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ), який укладається не менш як на рік;

одноразова сплата єдиного соціального внеску за минулий період, але не раніше ніж з 1 січня.2004 року.

Які документи для цього знадобляться та де його підписувати

Договір про добровільну сплату ЄСВ можна підписати за місцем проживання у податковому органі. Перелік документів, який знадобиться:

заява вставленої форми (можна отримати на місці);

копія трудової книжки (за наявності);

виписка з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

копія документа, що посвідчує особу.

Яка ціна питання

Розмір ЄСВ, який сплачується щомісячно, складає щонайменше 1430 гривень. Ця сума вважається мінімальним страховим внеском.

У ПФУ додали, що при одноразовій сплаті ЄСВ сума за кожен місяць без стажу вдвічі більша, тобто 2860 гривень. За умовами договору, оплата здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання документа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пенсіонери можуть втратити частину виплат, якщо вчасно не повідомлять Пенсійний фонд про працевлаштування.