Как получить пенсию тем, кто ни одного дня официально не работал: объяснение Пенсионного фонда

Для этого придется заключить договор и уплатить ЕСВ

Для выхода на пенсию по достижению возраста в этом году гражданам понадобится страховой стаж как минимум в 15 лет. Однако лица без достаточного количества стажа или те, кто с 2004 года работал неофициально, также могут получать пенсию в Украине при условии, что заключат договор об участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины, объяснив, какие типы договоров существуют и что понадобится для их подписания.

Как гражданам без стажа получить пенсию в Украине

Как уже было сказано выше, лица, которые не работали официально, а соответственно не платили ЕСВ и стаж им не засчитывался, для получения пенсии должны добровольно подписать договор об участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Таких документов есть два типа:

с ежемесячной уплатой единого социального взноса (ЕСВ), заключается не менее чем на год;

единовременная уплата единого социального взноса за истекший период, но не ранее чем с 1 января 2004 года.

Какие документы для этого понадобятся и где его подписывать

Договор о добровольной уплате ЕСВ может быть подписан по месту жительства в налоговом органе. Список документов, который понадобится:

заявление вставленной формы (можно получить на месте);

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия документа, удостоверяющего личность.

Какая цена вопроса

Размер ЕСВ, оплачиваемый ежемесячно, составляет не менее 1430 гривен. Эта сумма считается минимальным страховым взносом.

В ПФУ добавили, что при единовременной уплате ЕСВ сумма за каждый месяц без стажа вдвое больше, то есть 2860 гривен. По условиям договора, оплата производится одной суммой в течение 10 календарных дней с момента подписания документа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пенсионеры могут потерять часть выплат, если вовремя не сообщат Пенсионному фонду о трудоустройстве.